Мнение: “Оскал Кремля”

Как уже ранее говорилось на сей счет, МОУ само себя опровергает, так как по его же данным, численность группировки ВС РФ у границы Украины не растет, а сокращается, так как в сентябре по заявлениям ГУР МОУ, у границы Украины была 51 БТГ, а нынче только 40.

Но всю осень они рассказывали, как к границе что-то везут, а вместе с тем, кол-во БТГ почему то идет вниз. При этом, летом, когда кол-во БТГ было 51 по украинским заявлениям, почему то накал истерии был в разы меньше.

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