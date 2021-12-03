Белорусские колхозы посоревнуются за право разместить на своей территории ядерное оружие

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с членами Национального собрания обсудил возможные места размещения ядерного оружия. В результате глава государства решил установить ядерные боеголовки на территории самого продуктивного белорусского колхоза.

«Россияне уже дали согласие предоставить нам безвозмездно немного ядерных боеголовок. Нужно выбрать место для пушек. Я бы поставил прямо на границе с польскими подонками, но они как завоют, что уши позакладывает. Поэтому будем защищать самую ценную вещь – наши колхозы», — отметил Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что ядерные боеголовки получит тот колхоз, который выработал наибольшее количество продукции в период с декабря 2021 по июнь 2022 года. Главными показателями он назвал коровье молоко, мясо скота и птицы (в зачёт идёт убойный вес), яйца, шерсть, объёмы зернохранилищ и отведённого на посевную 2022 года зерна, а также культуры технические (лён-долгунец и сахарная свекла), зерновые, кормовые и продукты овощеводства.

Соревнования будут освещаться белорусскими СМИ. Ежедневно лидирующие колхозы и их достижения будут демонстрироваться в ежедневных номерах газеты «Советская Белоруссия», а в вечерних выпусках новостей на белорусских каналах будет предоставлена инфографика соревнований.

К территории победившего колхоза будет пристроена военная часть с ядерным вооружением. Более 2000 солдат будет находится там на постоянной службе.

По версии белорусской букмекерской конторы “Першы.бет”, фаворитом на размещение ядерного оружия стал колхоз им. Сталина-Брежнева, находящийся в 3 км от польско-белорусской границы.

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