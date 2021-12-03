 

Белорусские колхозы посоревнуются за право разместить на своей территории ядерное оружие

03.12.2021, 12:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с членами Национального собрания обсудил возможные места размещения ядерного оружия. В результате глава государства решил установить ядерные боеголовки на территории самого продуктивного белорусского колхоза.

«Россияне уже дали согласие предоставить нам безвозмездно немного ядерных боеголовок. Нужно выбрать место для пушек. Я бы поставил прямо на границе с польскими подонками, но они как завоют, что уши позакладывает. Поэтому будем защищать самую ценную вещь – наши колхозы», — отметил Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что ядерные боеголовки получит тот колхоз, который выработал наибольшее количество продукции в период с декабря 2021 по июнь 2022 года. Главными показателями он назвал коровье молоко, мясо скота и птицы (в зачёт идёт убойный вес), яйца, шерсть, объёмы зернохранилищ и отведённого на посевную 2022 года зерна, а также культуры технические (лён-долгунец и сахарная свекла), зерновые, кормовые и продукты овощеводства. 

Соревнования будут освещаться белорусскими СМИ. Ежедневно лидирующие колхозы и их достижения будут демонстрироваться в ежедневных номерах газеты «Советская Белоруссия», а в вечерних выпусках новостей на белорусских каналах будет предоставлена инфографика соревнований.

К территории победившего колхоза будет пристроена военная часть с ядерным вооружением. Более 2000 солдат будет находится там на постоянной службе.

По версии белорусской букмекерской конторы “Першы.бет”, фаворитом на размещение ядерного оружия стал колхоз им. Сталина-Брежнева, находящийся в 3 км от польско-белорусской границы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08 / Западные ученые рассказали о наличии разрыва в уровне благосостояния древних людей

01.12 / Центральноафриканцы в Сети восхитились красочным дневным салютом

18.08 / Мнение: Коротко по Белоруссии. 17.08.2020

08.10 / Пение младшей дочери Игоря Николаева Вероники вызвало восхищение у пользователей Сети

29.07 / Светлана Лобода поделилась новым видео с младшей дочерью Тильдой

30.08 / Зураб Церетели создаст памятник омским врачам

06.10 / Политолог Золотарев о “черной метке” Зеленскому от Запада: Список грехов можно продолжать

04.12 / В Минске появится памятник Гурбангулы Бердымухамедову

26.03 / Воробьев запустил первую ЭВМ российского производства

14.10 / Нагорный Карабах – война на руинах империи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика