В РФ стоимость новой Chery Exeed VX начинается с 3 млн рублей

Китайский бренд Chery презентовал на российском рынке премиальный кроссовер Exeed VX.

Для отечественных клиентов доступны две модификации с единственным мотором. Начальная цена паркетника составит от 3,3 млн рублей. В базовом оснащении применили светодиодные фары, увеличенные диски, обогрев зеркал, кожаные кресла и бесключевой запуск мотора. Кроме того, в улучшенном исполнении модель имеет 20-дюймовые диски, подсветку порогов, адаптивный круиз-контроль и другие опции.

Под капотом используется 2-литровый бензиновый агрегат на 249 л.с. и семиступенчатая робозитированная трансмиссия. Кроме того, модель развивает скорость до 100 км в час за 8,5 секунд, а предельная скорость составила 195 км в час.