 

Lexus показала новый электрический кроссовер Lexus RZ на тизерах

03.12.2021, 12:08, Новости дня
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Премиальная компания Lexus поделилась тизером нового электрического купеобразного кроссовера Lexus RZ.

Данный экземпляр представляет серийное исполнение концепта LF-Z. Выход в продажу ожидается уже в 2022 году. Кроме того, новая модель имеет электрический агрегат. Напомним, предшествующее исполнение имело два агрегата с суммарной мощностью 536 л.с.

Кроме того, новая модель сможет выступить конкурентом для моделей Tesla Model Y, Genesis GV60, пользующихся высоким спросом на мировом рынке. Пока представители японской марки не сообщают никаких технических параметров. По поводу поставок электрического кроссовера в РФ пока данных не предложено.



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