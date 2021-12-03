 

Подозреваемого в госизмене арестовали в Москве

03.12.2021, 11:54, Новости дня
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Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина в рамках уголовного дела о государственной измене, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Следователи ФСБ задержали россиянина Суслова К. А. и ходатайствовали перед Лефортовским судом о его аресте», – передает ТАСС со ссылкой на источник  

В суде уточнили, что ходатайство следствия было удовлетворено 29 ноября. Суслов арестован на два месяца, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Детали уголовного дела не разглашаются, передает РИА «Новости».

Ранее суд пролили арест подозреваемого в госизмене основателя Group-IB Ильи Сачкова.

Лефортовский суд Москвы заключил Сачкова под стражу на два месяца по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). Наказание предусматривает до 20 лет заключения. В московском офисе Group-IB прошли обыски. В пресс-службе компании уточнили, что силовики покинули офис вечером того же дня.

Дело Сачкова не имеет отношения к инвестиционному климату, речь идет о государственной измене, заявлял ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



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