 

Матыцин выразил обеспокоенность по поводу ситуации с болельщиками ПФК ЦСКА

03.12.2021, 11:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министр спорта Олег Матыцин выразил обеспокоенность по поводу ситуации, сложившейся с болельщиками московского ЦСКА после матча 16-го тура чемпионата РФ с санкт-петербургским «Зенитом».

«Конечно, меня эта ситуация тревожит. Главный метод взаимодействия – это диалог, поэтому нужен диалог с болельщиками, диалог с организаторами мероприятий, чтобы выработать консолидированную позицию, чтобы не было места конфликтам. Спорт должен объединять», – передает РИА «Новости» слова сказал Матыцина.

Между тем фанатская группа московского футбольного клуба «Динамо» поддержит болельщиков столичного ЦСКА и покинет трибуны по ходу матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы», сообщается на странице объединения в социальной сети «ВКонтакте».

«Событие последнего тура в матче ЦСКА – «Зенит» получило широкую огласку и затронуло не только активных фанатов, но и обычных любителей футбола, пострадавших от неправомерных действий сотрудников правопорядка. Фанатами ЦСКА было принято решение об уходе с фанатской трибуны в ближайшем туре. Мы не можем оставить это без внимания и считаем необходимым покинуть трибуну Д после первого тайма матча с «Уфой». Мы уважаем нашу команду, но и не можем пройти мимо инцидента с участием болельщиков братского клуба. На их месте может оказаться любой из нас. Фанат – не преступник», – говорится в заявлении.

Встреча «Динамо» – «Уфа» состоится в воскресенье в Москве. Также участие в акции примут фанаты екатеринбургского «Урала» на выездном матче с московским «Локомотивом» в субботу.

«В последнее время происходит достаточно неоднозначных вещей, связанных с правоохранительными органами. Подобные проблемы присущи и нашему движу. Мы приняли решение присоединиться к акции и покинуть гостевую трибуну на ближайшем выездном матче с «Локомотивом», когда на табло будет 19.30. Просьба тем, кто не поддерживает это решение, не приобретать билеты на гостевой сектор, а расположиться на других трибунах. Поддержка своей команды – не преступление», – говорится в заявлении екатеринбургских фанатов, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее к акции присоединись футбольные фанаты московских «Спартака» и «Локомотива», «Ростова» (Ростов-на-Дону), «Крыльев Советов» (Самара) и «Зенита» (Санкт-Петербург).

Ранее сообщалось, что полицейские доставили в территориальные отделы МВД ряд болельщиков после футбольного матча ЦСКА – «Зенит» на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.11 / Из-за карантина в Украине реальные признаки очень тяжелой стагнации – Саакашвили

13.09 / В мире: Корабли российского ВМФ мешают США у берегов Кипра

17.11 / В Перу уже третий раз за неделю сменили главу государства

11.08 / Степанов: Все ожидали вторую волну коронавируса в октябре-ноябре, но резкий рост наблюдается уже сейчас

20.05 / Израиль заявил о “нейтрализации” сети туннелей ХАМАС в секторе Газа “всего за пять дней”

11.10 / Дело об убийстве Шеремета могут отправить на новое рассмотрение – замглавы МВД Украины

08.09 / У Boeing 787 Dreamline выявили новый дефект

03.05 / Потенциал для подрыва мирового порядка есть только у одной страны – Блинкен

19.09 / Дегтярев решил показать бизнесу перспективы развития в Хабаровском крае

15.11 / Бывший офицер дал показания на экс-замглавы Росгвардии и заключил сделку со следствием

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика