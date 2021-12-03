 

Ученые спрогнозировали сокращение населения Украины наполовину

03.12.2021, 11:54, Новости дня
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К концу века население Украины сократиться на 50% – до 22 млн человек, следует из прогноза ученых Национальной академии наук Украины (НАНУ).

«К концу XXI века население Украины сократится наполовину – до 22 млн. И мы пока не видим путей приостановки этого процесса», – сказал замдиректора Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАНУ Александр Гладун, передает РИА «Новости».

Ученый пояснил, что в стране отсутствует отдельная демографическая политика для улучшения демографической ситуации, Большинство опрошенных украинцев утверждают, что не могут позволить себе иметь двух и более детей в первую очередь по экономическим причинам – низкая зарплата, отсутствие собственного жилья и неразвитая социальная инфраструктура. «Изменилось и репродуктивное поведение женщин: сначала они учатся и делают карьеру, а потом создают семью и рожают детей, потому что иначе рискуют потерять зарплату и полученный статус», – отметил Гладун.

Также на Украине отмечается половой дисбаланс в пользу женщин в возрастных группах старше 35 лет из-за высокой смертности мужчин. «Во-первых, мужчины больше работают на опасных производствах, где более высокие риски. Во-вторых, мужчины составляют три четверти погибших в ДТП. В-третьих, мужчины совершают гораздо больше самоубийств, чем женщины», – объяснил исследователь.

Население Украины составляет около 41,3 млн человек.

Ранее стало известно, что население Украины сокращается одним из самых быстрых темпов в мире. Об этом свидетельствуют данные, представленные в аналитической справке ООН «Демографические процессы».

Политолог, экономист Иван Лизан Ранее пояснил газете ВЗГЛЯД, что «в рамках существующей экономической системы простые украинцы оказываются лишними, поэтому они уезжают из страны. К 2050 году население может сократиться до 30 млн человек».



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