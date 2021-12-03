Некоторые признаки рака связаны с приемом пищи

Ученые заявили, что некоторые признаки рака могут быть связаны с приемом еды. Если в пищевом поведении человека происходят изменения, то это может быть одним из симптомов онкологии.

Рак является частой причиной смерти людей во всем мире. Независимо от разновидности онкологии действует принцип: чем раньше диагностируется опухоль, тем более успешно ее можно вылечить. На сегодняшний день медики знают о 200 различных типов рака. У них есть самые различные симптомы.

Онкологи советуют обратить внимание на дисфагию. При приеме пищи может наблюдаться затрудненное глотание. В результате человек принимает решение об уменьшении порций, тщательно пережевывает еду, чаще пьет воду. При возникновении данной симптоматике необходимо обратиться к врачу.

После еды может появляться дискомфорт. Человек чувствует необычную изжогу или же происходит несварение желудка. Это может быть признаком прогрессирующего онкозаболевания.

Еще одним признаком является болезненность. В таком случае человек жалуются на изжогу, кислотный рефлюкс. Если появляются боли, нужно не медлить с визитом к доктору.

Иногда наблюдается потеря аппетита. Этот признак появляются по разным причинам. Врача необходимо посетить, если желание принимать пищу не возобновилось, и резко снизился вес.

Любой симптом, длящийся более трех недель, является поводом для похода в больницу. Чем раньше будет поставлен диагноз, тем больше шансов на проведение успешной терапии.

Источник: www.medikforum.ru