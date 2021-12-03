 

“Крышу срывает”, “Ух, какие яблочки”. Асмус оголилась полностью

03.12.2021, 11:46, Новости дня
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“Разве это может быть театральной афишей?! Да! Если это смелый, откровенный, сильный и современный спектакль “Леди Макбет Мценского уезда”, – написала она.

На фото актриса запечатлена стоя перед столом с яблоками и молотком в руке. Ее тело покрыто некой субстанцией, напоминающей кровь.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

“В последнее время крышу у Асмус срывает все быстрее”, – прокомментировал подписчик leshka_2021.

“Ух, какие яблочки”, – написал xvost_doma.

Контекст:

Спектакль “Леди Макбет Мценского уезда” – это постановка Данила Чащина для московского Театра им. Ермоловой.

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля в 1988 году в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале “Интерны”. Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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