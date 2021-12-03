 

Свыше 32 тысяч человек заразились ковидом в России за сутки

03.12.2021, 11:36, Разное
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За минувшие сутки в России зафиксировали более 32 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют последние данные российского оперативного штаба по коронавирусу.

По информации специалистов, коронавирус в России сегодня заразил 32 930 человек. Вылечится смогли 36 514 заболевших, а число летальных исходов составило 1217 случаев. Таким образом, общее число заразившихся ковидом в стране с начала пандемии составило 9 736 037 человек, выздоровевших – 8 436 631, а умерших – 278 857 человек, пишет RT.

Среди субъектов и регионов по числу новых случаев коронавируса в России сегодня лидирует Москва. В столице заболели 3304, выздоровели 3600 и скончались 95 жителей. На втором месте вновь оказался Санкт-Петербург с 2609 новыми случаями COVID-19, 4023 выздоровлениями и 60 летальными исходами. Северная столица сместила на третью строчку антирейтинга Московскую область, где вирус подхватили 1813 граждан, 1858 пациентов побороли недуг, а 54 заразившихся умерли, сообщает телеканал “360”.

В оперативном штабе также отметили, что в России снижается коэффициент распространения коронавируса – этот показатель указывает, сколько человек успевает заразить инфицированный ковидом до помещения на карантин. В Москве, Московской, Свердловской, Нижегородской и ряде других регионов коэффициент опустился ниже единицы, передает “Общественная служба новостей”.



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