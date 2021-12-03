Мнение: План GJ-11. Беспилотный бой над морем

Интересный слайд иллюстрирующий столкновение американской и китайской АУГ, где акцент делается на массированную атаку БПЛА GJ-11 запускаемых с вертолетоносцев Type-075. Наводимые по спутнику и с помощью самолетов ДРЛО БПЛА атакуют авианосец и корабли эскорта. Палубные истребители 5-го поколения осуществляют прикрытие собственного ордера.

Перспективный ударный стелс-дрон GJ-11.

Плюс еще.



Типы кораблей для авианосной ударной группы 3-го авианосца + типы самолетов и вертолетов его авиагруппы.

Рендер станет реальностью где-то к 2024-2025 году.



Текущий прогресс строительства. По размерам авианосец будь чуть меньше "Джеральда Форда".

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