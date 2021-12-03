 

Мнение: Чтобы кипела в жаровнях работа

03.12.2021, 11:12, Разное
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В Петербурге на 75-м году жизни скончался писатель-фантаст Андрей Балабуха. Печальную новость утром 3 декабря подтвердила его супруга. В последнее время Балабуха тяжело болел, однако не хотел обращаться к врачам. По словам жены, «…её муж категорически не хотел попадать в больницу — был уверен, что не вернётся оттуда…»

Это очевидное следствие нынешней ковидной истории — больница становится в представлении людей адом, куда нельзя попадать ни при какой ситуации. Если умирать — то лучше в окружении родных, чем зверей.

В телевизоре нам говорят о врачах-героях, стоящих на передовой, но психологически коллективное бессознательное все сильнее начинает воспринимать эту профессию и ее представителей, как палачей. Что в свете нынешних обстоятельств неудивительно. И возвращать доброе имя профессии придется очень непросто.

«…Главное здесь – о людях забота, Чтобы кипела в жаровнях работа. Каждому – свой персональный котёл. Хочешь назад? Поздно, поезд ушел!..» ©

Источник: Эль Мюрид



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