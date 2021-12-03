Школьник умер после конфликта со сверстником в Комсомольске-на-Амуре

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03.12.2021, 11:00, Новости дня
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Уголовное дело возбуждено из-за смерти подростка в школе Комсомольска-на-Амуре после конфликта с другим учеником, сообщил представитель Следственного комитета (СК) по Хабаровскому краю.

В СК сообщили, что «возбуждено уголовное дело по факту смерти подростка в одной из школ Комсомольска-на-Амуре по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть»), ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», передает РИА «Новости».

Выяснилось, что подросток скончался 3 декабря «в помещении школы после конфликта с другим учащимся». Назначены судебные экспертизы, допрашиваются ученики и администрация школы.

Местное издание Komcity.news информирует со ссылкой на слова учащихся, что конфликт по незначительному поводу произошел на уроке: один ученик ударил второго по голове, отчего тот потерял сознание. Медики спасти ребенка не смогли.

Минобразования Хабаровского края разбирается в ситуации. В субботу в школе отменили внеучебные мероприятия.

Проверку начала и прокуратура города. По данным ведомства, инцидент произошел на уроке биологии: один ученик оскорбил другого, тот встал и нанес удар обидчику. Пострадавший умер в медицинском кабинете до приезда скорой.

На место происшествия выезжал первый зампрокурора города Владимир Таболин. «В ходе прокурорской проверки будет дана оценка своевременности прибытия бригады скорой медицинской помощи в учебное учреждение. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – отмечают в прокуратуре.

Ранее школьник умер на экзамене в Люберцах: он лежал в больнице, на экзамен его забрала мать под расписку. Смерть школьника произошла из-за открывшейся язвы.



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