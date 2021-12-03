В мире: Китай обнулил Литву

Литвы для Китая больше не существует. Во всяком случае, в таможенном реестре КНР. В результате Вильнюс потерял возможность продавать свои товары в Поднебесную. Это произошло сразу же после того, как в литовской столице открылось представительство Тайваня. Эксперты говорят, что хотя Литва и получит помощь от ЕС или США, эта компенсация не сравнится с долгосрочными убытками от потери китайского рынка.

В четверг стало известно, что власти КНР исключили Литву из своего таможенного реестра, поэтому литовские экспортеры отныне не смогут оформить свои товары через китайскую таможню, торговые связи обрываются.

Первыми о проблеме сообщили экспортеры древесины из Литвы – они пожаловались, что их контейнеры с продукцией застряли в порту Шанхая. А президент Конфедерации промышленников Литвы Видмантас Янулявичюс признал, что экспортеры «не могут отправить оставшееся количество груза», сообщает RuBaltic.Ru.

Гендиректор Литовско-китайской торговой ассоциации Рокас Радвилавичюс посетовал, что официальные источники в Китае не предупреждали о запрете. «Причин для отказа в ввозе товаров из Литвы много – формальных и неформальных, и мы легко догадываемся, почему это происходит», – отметил он.

МИД Литвы уже начал консультации с Еврокомиссией по поводу того, последует ли на это реакция на уровне всего Евросоюза.

Как известно, конфликт между двумя странами возник после того, как в Вильнюсе открылось «Тайбэйское бюро по торговым отношениям». До открытия литовские политики не раз публично обещали, что в названии будет использоваться термин «Тайвань», а не «Тайбэй», как это принято в международной практике, но, судя по всему, в последний момент Вильнюс передумал. Тем не менее МИД Литвы продолжает мимоходом упоминать Тайвань в качестве одной из «стран», хотя Литва ранее признавала этот остров лишь в качестве одной из провинций КНР.

В результате Пекин отозвал из Вильнюса своего посла, понизив дипотношения с балтийской республикой до уровня поверенных в делах. Масла в огонь подлила и лично глава Тайваня Цай Инвэнь, которая публично пообещала посетить «смелую Литву» после окончания пандемии. Ранее лидеры Тайваня никогда не посещали страны ЕС с официальными визитами.

На этом фоне несколько депутатов Сейма от оппозиции пришли в среду в китайское посольство, где их принял временный поверенный Чю Байхуа. По информации BNS, один из гостей, бывший премьер-министр Альгирдас Буткявичюс посетовал, что отношения между странами «не такие, как хотелось бы». Даже если есть разногласия по определенным вопросам, странам необходимо общаться, добавил гость. В ответ Чю Байхуа поблагодарил гостей за визит и заверил, что Китай открыт для диалога и готов решать любые проблемы.

«Исчезновение из таможенного реестра не означает, что Китай отныне вообще не признает Литву как государство.

Однако такое решение Пекина делает невозможной прямую торговлю между странами», – отметил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Само по себе открытие миссии Тайваня не проблема – такие представительства открыты в десятках стран, вопрос в том, как этот процесс был оформлен, полагает эксперт. «Представительство Тайваня не может называться «представительством Тайваня». Обычно в его названии фигурирует название столицы острова – города Тайбэй. В Москве, например, оно называется Московско-Тайбэйская координационная комиссия по экономическому и культурному сотрудничеству. По такому же принципу Тайвань участвует в Олимпиадах. Пекин разрешает участие этой команды, но настаивает, что это просто команда из города, который является одним из административных центров КНР», – отметил Кашин.

«Представительство Тайваня выполняет практически все функции посольства: от выдачи виз до культурного обмена. Но оно не имеет права называться представительством Тайваня. Литовская дипломатия нарушила эти правила, причем преднамеренно. Это была провокация, на которую не могли не ответить в Пекине. Вот почему там взяли и просто обнулили всю торговлю с Вильнюсом», – отметил аналитик.

По оценке Кашина, с финансовой точки зрения Литва пострадает не сильно, потому что ее товарооборот с Поднебесной не превышал несколько сотен миллионов долларов. Более того, возможны способы поставки литовских товаров в КНР через другие страны под иной маркировкой.

Однако директор Института стран Азии и Африки МГУ профессор Алексей Маслов считает, что Литва теряет огромный рынок. «Перед ней встает главный вопрос – куда вообще может идти ее продукция, кроме как к таким монстрам, как Китай и Индия? Но у Индии при этом нет такого покупательского потенциала. Да, США сейчас выделяют кредит Литве на первый год в 600 миллионов долларов, но так называемые отложенные потери для Вильнюса через три-четыре года будут очень серьезные», – предупреждает он.

Пекин может пойти еще дальше и начать действовать так, чтобы литовские товары не поступали в Китай даже косвенным образом, то есть через другие прибалтийские республики или страны Евросоюза. «Китайцы будут отслеживать, где производится литовский товар, – допустил эксперт. – Помимо прочего, Пекин служил для Литвы противовесом в тех случаях, когда она вела самостоятельную игру с Брюсселем или даже с Вашингтоном по кредитам или отстаиванию своих позиций. Речь идет о китайских кредитах. Это всегда было для Литвы одной из альтернатив. Но теперь она исчезает».

«В Вильнюсе знали, что делали, прекрасно понимая, что у него мало прямых связей с Китаем. Зато в рамках новой холодной войны они получат какие-то пряники от американцев. Сама по себе Литва никого особо не интересует. Самоцель этой комбинации – разыграть карту, как гигантская сверхдержава с полуторамиллиардным населением обижает маленькое суверенное государство. Уже прозвучало заявление Европарламента, другие совместные обращения в защиту Литвы – от руководителей комитетов по международным делам парламентов целого ряда государств. А на самом деле вся ситуация была создана самой Литвой по указке США», – подчеркнул Кашин.

«Сейчас осталось меньше двух десятков государств, признавших Тайвань как отдельное государство. Литва же – первая страна в современном мире, пообещавшая открыть представительство именно Тайваня, не Тайбэя», – добавляет Маслов. «Для Поднебесной это удар в самую болезненную точку нынешнего политического развития. Она безусловно опасается, что начнется эффект домино, и другие страны возьмут пример с Литвы», – отметил собеседник.

Тем временем в российской блогосфере уже появились шуточные призывы «Украине – приготовиться!», авторы которых напоминают, как недавно Киев отобрал у китайцев предприятие «Мотор Сич», так что у Пекина тоже есть за что наказывать и эту бывшую советскую республику.

Теги:

Китай

,

Литва

,

США и Китай