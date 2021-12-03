 

После драки коммунальщиков в центре Москвы задержаны 11 человек

03.12.2021, 11:00, Новости дня
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Полицейские задержали 11 участников драки дворников во дворе на улице Машкова в центре столицы. Все они оказались мигрантами из Киргизии и Узбекистана, сообщил источник в правоохранительных органах.

«После вчерашней драки работников коммунальных служб задержаны 11 человек: семь уроженцев Киргизии и четверо уроженцев Узбекистана. В ходе самой потасовки пострадали три человека. На задержанных составили протоколы за мелкое хулиганство. Начата доследственная проверка», – сообщил источник ТАСС.

Уроженцы Киргизии, объединенные в одну бригаду, убирали снег во дворе дома, в то время как уроженцы Узбекистана очищали от снега крышу дома. Конфликт начался из-за того, что снег, сброшенный с крыши, упал на очищенную часть двора.

Ранее прокуратура сообщала о проведении проверки по факту инцидента. Ведомство также публиковало видеозапись с моментом драки.

В ОНФ предложили решение проблемы нехватки дворников в Москве.



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