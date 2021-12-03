После драки коммунальщиков в центре Москвы задержаны 11 человек
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Полицейские задержали 11 участников драки дворников во дворе на улице Машкова в центре столицы. Все они оказались мигрантами из Киргизии и Узбекистана, сообщил источник в правоохранительных органах.
«После вчерашней драки работников коммунальных служб задержаны 11 человек: семь уроженцев Киргизии и четверо уроженцев Узбекистана. В ходе самой потасовки пострадали три человека. На задержанных составили протоколы за мелкое хулиганство. Начата доследственная проверка», – сообщил источник ТАСС.
Уроженцы Киргизии, объединенные в одну бригаду, убирали снег во дворе дома, в то время как уроженцы Узбекистана очищали от снега крышу дома. Конфликт начался из-за того, что снег, сброшенный с крыши, упал на очищенную часть двора.
Ранее прокуратура сообщала о проведении проверки по факту инцидента. Ведомство также публиковало видеозапись с моментом драки.
В ОНФ предложили решение проблемы нехватки дворников в Москве.
Смотреть комментарии → Комментариев нет