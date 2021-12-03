“Телки – огонь!”, “Зарядка для хвоста”. Потап обнародовал горячие ролики с девушками

Потап призвал подписчиков присоединяться к флешмобу, по правилам которого нужно снять короткий танцевальный ролик с резким поворотом головы в финале

“Хлоп! Принимайте участие! Это весело и полезно для суставов!” – написал он.

В подборку, опубликованную Потапом, вошли два ролика, в которых танцуют группы девушек, а также видео с участием самого рэпера и группы Mozgi и танцовщицы Лизы Русиной.

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Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

“Телки – огонь!” – прокомментировал подписчик _ya.ros.

“Зарядка для хвоста”, – отметил sasha_nazorey.

Контекст:

Потап с 2006-го по 2017 год вместе с Настей Каменских выступал в дуэте “Потап и Настя”. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. А 23 мая 2019 года сыграли свадьбу

Каменских строит сольную карьеру под именем NK, Потап является фронтменом и продюсером группы Mozgi.

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