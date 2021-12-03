Полякова рассказала, почему раньше не пела на украинском языке

“Меня часто спрашивают: “Почему ты не поешь на украинском языке?” Я говорю: “Нет автора, который мне напишет классную украинскую песню”, – заявила она.

“И с сегодняшнего дня в репертуаре Оли Поляковой и в моем пояивилььс песня “Щасливі люди”, – добавил Dzidzio, который является автором слов и музыки этой песни.

ВИДЕОВидео: Сніданок з 1+1 / YouTube

Контекст:

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен “Приходи ко мне”. В 2008 году певица презентовала трек “Суперблондинка”, который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

Полякова замужем за украинским бизнесменом Вадимом Буряковским. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

Премьера клипа на песню “Щасливі люди” к украинской новогодней комедии “Зірки за обміном” состоялась 1 декабря. Премьера фильма запланирована на 1 января 2022 года.

Фильм снят компанией Kiyjrob, которая входит в состав Film.ua Group, в сотрудничестве с продюсерским центром Secret Service Enterteinment при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Полякова является сопродюсером картины. Бюджет фильма составил 15 млн гр

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