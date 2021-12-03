 

Скончался писатель Андрей Балабуха

03.12.2021, 10:42, Разное
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Известный российский писатель-фантаст Андрей Балабуха скончался накануне. На момент смерти ему было 74 года.

О кончине Балабуха сообщила в социальных сетях заместитель председателя Союза писателей Санкт-Петербурга Татьяна Алферова. Женщина рассказала, что знаменитость умерла в больница, не сообщив других подробностей, передает телеканал “360”.

Позже ряд СМИ заявил о том, что по предварительным данным Андрей Балабуха скончался в одном из учреждений Санкт-Петербурга, куда был госпитализирован с двусторонней пневмонией и подозрением на инсульт, пишет РИА ФАН.



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