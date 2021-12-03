 

Москалькова призвала обратить внимание на нарушение прав русскоязычной общины в США

03.12.2021, 10:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила беспокойство из-за давления на представителей русскоязычной общины со стороны американских властей и призвала международных правозащитников обратить внимание на факты попрания прав российских соотечественников в США.

В заявлении российского омбудсмена говорится, что она «обеспокоена беспрецедентным давлением на представителей русскоязычной общины со стороны американских властей, в результате которого из-за многочисленных обысков и допросов вынужден был приостановить работу Координационный совет организаций российских соотечественников США», передает ТАСС.

«Призываю своих коллег, всех представителей международного правозащитного сообщества обратить внимание на факты попрания прав соотечественников, находящихся в США, на сохранение национальной культурной идентичности и свободное поддержание связей как внутри диаспоры, так и с их исторической Родиной», – подчеркнула Москалькова.

Омбудсмен отметила, что многие представители русскоязычной общины и члены Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США стали фигурантами расследований о нарушениях закона об иностранных агентах.

«Вместе с тем деятельность КСОРС имеет исключительно гуманитарные цели, направлена на поддержку российских соотечественников, сохранение и популяризацию русского языка и культурно-исторического наследия, осуществляется на общественных началах. Такая деятельность не может рассматриваться как нарушающая американское законодательство», – сказала она.

Москалькова выразила сожаление из-за того, что «сложная политическая обстановка дополнительно накаляется такими действиями государственных органов США, продолжающих оказывать необоснованное давление на представителей русскоязычной диаспоры».

Напомним, КСОРС приостановил свою деятельность в США в ноябре из-за расследования американских спецслужб, «в результате которого на протяжении последнего года по меньшей мере три сотни российских соотечественников в США, от студентов до пенсионеров, были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР».

При этом некоторые его члены и представители русской общины стали фигурантами расследования «о нарушениях законов об иностранных агентах».

В Госдуме призвали прекратить притеснения россиян в США. Также посольство РФ в Вашингтоне потребовало от американской стороны прекратить преследование людей, входящих в российскую диаспору.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Спад американской экономики во втором квартале оказался рекордным за всю историю

24.08 / ЛНА отвергла заявление Триполи о прекращении огня

03.01 / «Британский» штамм коронавируса зафиксировали в Таиланде

06.02 / Глава РФПИ назвал вакцинацию критиков «Спутником V» формой извинения с их стороны

18.12 / МВД Беларуси и Росгвардия договорились вместе охранять порядок и бороться с терроризмом

08.06 / “Метинвест” планирует построить на меткомбинате им. Ильича новый цех за $1 млрд

08.08 / “Это райский сад просто. Ням-ням, мур-мур”. Зибров встретился с обладательницей самой большой груди в Украине. Видео

04.08 / В ЕР предложили узаконить льготы для фермеров на строительство оптово-распределительных центров

18.08 / Подозреваемый в «шпионаже на Россию» задержан в Норвегии

24.11 / Зеленский идет дорогой Путина, пытаясь душить демократию. Эту ошибку делали все украинские президенты и проигрывали – Белковский

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика