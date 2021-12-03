Москалькова призвала обратить внимание на нарушение прав русскоязычной общины в США

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила беспокойство из-за давления на представителей русскоязычной общины со стороны американских властей и призвала международных правозащитников обратить внимание на факты попрания прав российских соотечественников в США.

В заявлении российского омбудсмена говорится, что она «обеспокоена беспрецедентным давлением на представителей русскоязычной общины со стороны американских властей, в результате которого из-за многочисленных обысков и допросов вынужден был приостановить работу Координационный совет организаций российских соотечественников США», передает ТАСС.

«Призываю своих коллег, всех представителей международного правозащитного сообщества обратить внимание на факты попрания прав соотечественников, находящихся в США, на сохранение национальной культурной идентичности и свободное поддержание связей как внутри диаспоры, так и с их исторической Родиной», – подчеркнула Москалькова.

Омбудсмен отметила, что многие представители русскоязычной общины и члены Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США стали фигурантами расследований о нарушениях закона об иностранных агентах.

«Вместе с тем деятельность КСОРС имеет исключительно гуманитарные цели, направлена на поддержку российских соотечественников, сохранение и популяризацию русского языка и культурно-исторического наследия, осуществляется на общественных началах. Такая деятельность не может рассматриваться как нарушающая американское законодательство», – сказала она.

Москалькова выразила сожаление из-за того, что «сложная политическая обстановка дополнительно накаляется такими действиями государственных органов США, продолжающих оказывать необоснованное давление на представителей русскоязычной диаспоры».

Напомним, КСОРС приостановил свою деятельность в США в ноябре из-за расследования американских спецслужб, «в результате которого на протяжении последнего года по меньшей мере три сотни российских соотечественников в США, от студентов до пенсионеров, были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР».

При этом некоторые его члены и представители русской общины стали фигурантами расследования «о нарушениях законов об иностранных агентах».

В Госдуме призвали прекратить притеснения россиян в США. Также посольство РФ в Вашингтоне потребовало от американской стороны прекратить преследование людей, входящих в российскую диаспору.