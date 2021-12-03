 

Новогодние утренники в школах и детсадах Москвы решили провести без родителей

03.12.2021, 10:06, Новости дня
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Новогодние утренники и спектакли в школах и детсадах Москвы в этом году пройдут без родителей, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

«Обеспечение безопасности детей в условиях распространения коронавирусной инфекции – одна из главных задач, которые стоят перед каждой школой. Поэтому утренники, спектакли, а также театрализованные постановки для учащихся и воспитанников дошкольных групп организуют без присутствия родителей», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Родителям предоставят видеозапись мероприятия или предусмотрят возможность проведения онлайн-трансляции.

Напомним, в преддверии Нового года в РФ подорожали мандарины, средняя цена за один килограмм мандаринов составила в ноябре 164 рубля.



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