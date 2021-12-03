В метро Москвы разняли драку

На станции метро Москвы «Пушкинская» подрались двое мужчин, их разняли прохожие.

Инцидент попал на видео, его опубликовал Telegram-канал «Москва 24».

На кадрах видно, как мужчин разнимают, при этом один из участников конфликта вновь и вновь пытается ввязаться в драку.

Отметим, что в столичном метро участились случаи драк: конфликт между пассажирами произошел в конце ноября на станции «Пушкинская», полицию вызвал машинист; до этого на станции «Улица 1905 года» произошла драка с участием темнокожего мужчины.

Наиболее резонансным стал конфликт в октябре, когда трое выходцев из Дагестана на станции «Текстильщики» избили заступившегося за девушку мужчину. По этому факту СК было заведено уголовное дело.