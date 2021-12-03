 

Врач Уфимцева назвала самые бессмысленные анализы

03.12.2021, 10:02, Разное
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Врач Ирина Уфимцева рассказала, какие анализы являются бессмысленными. Однако очень часто доктора заставляют пациентов их сдавать.
Некоторые анализы показывают сомнительный результат или же подтверждают обследования, проведенные ранее. Речь идет о проверке уровня лептина. Данный гормон в организме контролирует обмен веществ. Снижение вещества провоцирует чувство голода, переедание, как следствие, появляются лишние килограммы. Однако вылечить данную проблему нельзя, поэтому сдавать анализ не имеет смысла.

Не нужно сдавать кровь на выявление кортизола. Этот гормон повышается из-за стресса, показатель может быть неправильным, если осуществляется неправильная подготовка. Цифры изменятся, если человек плохо выспится или же пройдется быстрым шагом до пункта забора анализа.

Ничего конкретного не покажет проверка наличия антител к вирусу Эпштейна-Барра и цитомегаловирусу. Не имеет смысла исследование на онкомаркер СА125. Обычно данное обследование проходят женщины, чтобы проверить яичники. Однако результат получается неоднозначным даже в случае позитивного показателя. Это может говорить, как о раке, так и о других проблемах, имеющихся в организме.

Не следует сдавать повторный анализ на антитела к ТТГ. Его назначают на определение тиреотоксикоза. Однако, когда диагноз уже поставлен, не требуется никаких повторных проверок.

Постоянно не нужно проверять С-пептид и уровень инсулина. Сдача анализа каждые полгода не принесет никакой пользы.

Источник: news.ru



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