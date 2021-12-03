 

Раскрыта польза амурского бархата для здоровья человека

03.12.2021, 10:00, Разное
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Медики рассказали о полезных свойствах амурского бархата. Эти ягоды лечат онкологию, снижают уровень сахара в крови, защищает от радиации.
Амурский бархат считается настоящим подарком для людей, страдающих сахарным диабетом. Все дело в особых веществах, снижающих глюкозу. Речь идет об антоцианах, которые содержатся в ягоде. В амурском бархате есть полифенолы и флавоноиды, минералы и витамины. Первые улучшают структуру капилляров и укрепляют здоровье в целом.

Амурский бархат оказывает антиоксидантное действие. Растение может помочь в лечении кожных патологий, например, дерматита и аллергии. Употребление в пищу ягоды в целом улучшает состояние кожи. Амурский бархат имеет прекрасные противорадиационные свойства. Все дело в его экстракте, эффективном при борьбе с лучевой болезнью, различными отравлениями.

Ягоды имеют противораковое действие. Их часто используют для профилактики онкологии и сердечных патологий. В составе растения содержится берберин, противодействующих росту новообразований.

Медики называют «невероятным» гликемический эффект амурского бархата. Растение помогает даже при очень высоком уровне сахара. В ягодах присутствует мало питательных веществ, приносящих организму пользу. Вдобавок речь идет о натуральном продукте, где отсутствуют какие-либо вредные компоненты. В связи с этим продукт является полностью безопасным для употребления.

Источник: inosmi.ru



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