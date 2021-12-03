Еврокомиссия предложила упростить процедуру приёма и высылки мигрантов на границе с Белоруссией

На фоне миграционного кризиса на границе с Белоруссией Еврокомиссия представила предложения о временном упрощении процедуры рассмотрения заявок на предоставление убежища и процедуры высылки тех, кто получил отказ, пишет Süddeutsche Zeitung. Новые правила призваны облегчить правительствам Польши, Литвы и Латвии работу с многочисленными мигрантами. Однако, по мнению правозащитных организаций, нововведения отнюдь не на пользу самим мигрантам — этот шаг свидетельствует о том, что в ЕС преобладают сторонники жёсткого курса.



Reuters

На фоне миграционного кризиса на границе с Белоруссией Евросоюз отказывается от собственных принципов? В среду заместитель председателя Европейской комиссии Маргаритис Схинас и еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон представили предложения о временном упрощении процедуры рассмотрения заявок на предоставление убежища. Они призваны облегчить правительствам Польши, Литвы и Латвии работу с многочисленными мигрантами, стремящимися попасть в ЕС с территории Белоруссии. По словам Йоханссон, основные права мигрантов при этом нарушаться не будут. Правозащитные организации с её позицией не согласны, пишет Süddeutsche Zeitung.

Еврокомиссия предлагает увеличить сроки регистрации заявок на предоставление убежища с 3 — 10 дней до четырёх недель. При этом процедура их рассмотрения будет занимать до 16 недель. Это означает, что подавшие заявление получат возможность находиться в центрах приёма мигрантов на протяжении более длительного времени. Кроме того, Еврокомиссия предлагает упростить и ускорить процесс высылки мигрантов, получивших отказ в предоставлении убежища. Еврокомиссия опирается на статью 78 Договора о функционировании Европейского союза, предусматривающей временные меры, которые могут приниматься в случае «чрезвычайной ситуации», вызванной «внезапным притоком граждан третьих стран». Предложение Еврокомиссии сначала должно быть одобрено странами — членами ЕС.

Немецкая правозащитная организация Pro Asyl «глубоко обеспокоена» этими предложениями. По словам её представителя, это показывает, что повестку дня сейчас определяют сторонники жёсткого курса. Выдвинутые предложения вызвали споры и в самой Еврокомиссии: её члены не могли выработать общую позицию до вечера вторника. К тому же, как отмечает издание, новые польские законы, продвигаемые правительством страны, сами противоречат праву ЕС.

В среду в Польше вступил в силу обновлённый закон «Об охране государственной границы», принятый накануне в связи с невозможностью продления режима чрезвычайного положения в приграничной зоне с Белоруссией, срок действия которого истекает 2 декабря. Закон уполномочивает министра внутренних дел по своему усмотрению вводить запрет на пребывание в приграничной зоне всех нерезидентов. При этом приграничная зона была расширена до 15 км вместо прежних трёх.

Юридическая комиссия сената постановила, что закон противоречит польской Конституции: нарушается право на свободу передвижения, а также право на демонстрации и собрания и право на свободу печати. Омбудсмен Польши также дал закону негативную характеристику. Тем не менее во вторник он был принят большинством голосов в сейме.

Обновлённый закон «Об охране государственной границы» был принят вслед за законом от 26 октября, нарушающим право ЕС и другие международные конвенции и узаконивающем практику выталкивания мигрантов и беженцев обратно через границу из-за незаконного её пересечения. Фактически Польша, как и другие страны, обязана разрешать людям подавать заявление о предоставлении убежища даже после того, как они незаконно пересекли границу. В таких обстоятельствах мало кто из мигрантов и беженцев действительно может подать заявление о предоставлении убежища.

Между тем ситуация на границе с Белоруссией значительно улучшилась. Накануне польские пограничники сообщили лишь о 102 попытках незаконного пересечения границы. Пятеро мигрантов и беженцев были вытеснены на территорию Белорусии. В настоящее время после прекращения рейсов из Стамбула новые мигранты на границу не прибывают. Польские официальные лица предупреждают, что относительное спокойствие «вводит в заблуждение», передаёт Süddeutsche Zeitung.