Глобальная вакцинация стоит $50 млрд — это десятая часть от прироста прибыли американских корпораций за 2021 год

По данным главного экономиста ОЭСР Лоуренс Бун, глобальная вакцинация, которая помогла бы предотвратить появление новых вариантов коронавируса, обошлась бы в $50 млрд. Как отмечает Insider, это лишь десятая часть дополнительной прибыли американских корпораций, которая значительно выросла в 2021 году во многом благодаря «относительно успешной» программе вакцинации в США, обеспечившей восстановление экономики.



Reuters

Вакцинировать всех людей на планете было бы очень дорого, но это могло бы предотвратить появление новых мутаций коронавируса вроде последнего штамма «омикрон», пишет Insider.

Издание отмечает, что на фоне появления нового варианта правительства по всему миру усилили призывы к глобальной вакцинации, однако многим развивающимся странам до сих пор сложно получить препараты и добиться значительного прогресса в борьбе с пандемией.

Как сказала в своём недавнем интервью Bloomberg TV главный экономист Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Лоуренс Бун, вакцинация всего мира обошлась бы в общей сложности примерно в $50 млрд. Эксперт обратила внимание, что эта сумма «абсолютно несоизмерима» c $10 трлн, которые страны G20 потратили на вспомогательные выплаты и антикризисные меры в период пандемии.

Кроме того, сумма $50 миллиардов составила бы малую часть дополнительной прибыли американских корпораций за 2021 год, добавляет Insider. На сегодня, благодаря главным образом масштабной вакцинации по стране и ускорившимся вместе с этим восстановлением экономики, прибыль корпораций выросла на $577 млрд. Как объясняет издание, вакцинация способствовала тому, что жители США вновь стали активнее тратить деньги, а с увеличившимся спросом возросли и продажи. Если бы американские корпорации объединили усилия, они могли бы обеспечить прививки для всего мира, потратив меньше десятой части своей дополнительной прибыли за текущий год.

По оценкам Insider, даже средства, которые крупные компании в США тратят на обратный выкуп своих акций, значительно превосходят озвученные $50 млрд. Так, специалисты полагают, что компании из списка S&P 500 могли потратить более $224 миллиардов на программы по выкупу своих акций в третьем квартале года, и это более чем в четыре раза превышает сумму, необходимую для всеобщей вакцинации.

Впрочем, эти деньги не так велики и для американского правительства. Согласно проекту бюджета Белого дома, в 2022 финансовом году администрация планирует потратить более $6 трлн. К примеру, как объявил в сентябре комитет вооружённых сил палаты представителей, на военные расходы на следующий год отведено порядка $778 миллиардов — на эти деньги весь мир можно было бы вакцинировать 16 раз, комментирует издание. Даже одна сумма $37,5 млрд, на которую увеличились оборонные расходы по сравнению с прошлым годом, могла бы обеспечить ¾ глобальной кампании по вакцинации.

Свою лепту в борьбу с пандемией во всём мире могли бы внести и самые богатые американцы. $50 миллиардов составляют четвёртую долю состояния основателя Amazon Джеффа Безоса и лишь 16% — от состояния основателя Tesla Илона Маска. Последний уже изъявлял готовность при определённых условиях направить часть своих средств на гуманитарные нужды, в частности — на борьбу с голодом.

«Да, 50 миллиардов долларов — сумма, которую сложно вообразить себе обычным американцам. Но существует множество источников, у которых можно позаимствовать эти деньги, и один из крупнейших — прибыль корпораций, которая стала возможной благодаря относительно успешной вакцинации в США», — резюмирует Insider.