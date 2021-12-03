 

В Украине сделали более 25 млн COVID-прививок

03.12.2021, 9:56, Новости дня
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Первую дозу получил 70 581 человек, полностью иммунизированы – 136 129 человек. 

С начала вакцинальной кампании получили первую дозу 13 610 070 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 549 490 человек. В общей сложности сделано 25 159 558 прививок.

“Уже 43,8% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 37,2% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни. Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%”, – отметили в министерстве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2011988828964212

Контекст:

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, осенью показатель увеличился в разы.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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