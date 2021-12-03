Россия на встрече министров ОБСЕ пыталась обвинить Украину во всех смертных грехах, но никто не купился – Кулеба

Он отметил, что в Швеции сейчас снег и мороз, “но на самом министерском заседании было совсем не холодно, а местами даже горячо”.

Кулеба рассказал, что Россия пыталась “обвинить Украину во всех смертных грехах, нарушениях Минских соглашений и возложить ответственность за деградацию ситуации на Донбассе”.

“Вчера это началось на рабочем ужине министров, сегодня продолжилось уже на министерском заседании. Но уверяю вас, что всем прекрасно понятно, кто нарушает Минские договоренности, кто обстреливает украинские позиции, кто убивает украинских солдат, кто блокирует Нормандский формат и работу трехсторонней контактной группы и специальной миссии ОБСЕ”, – рассказал Кулеба.

Министр добавил, что уже даже самые высокие должностные лица ОБСЕ, которые обычно высказываются очень толерантно и пытаются не выносить наружу проблемы, откровенно говорят о недопустимости блокирования СММ со стороны России и нарушении ею решений ОБСЕ и Минских договоренностей.

“Поэтому на все эти российские нарративы никто здесь не покупается. Но это, безусловно, только половина решения проблемы, а вторая половина – это, собственно, как остановить Россию от того, чтобы она продолжала угрожать Украине и на военном, и на дипломатическом фронтах”, – заметил глава МИД.

По словам Кулебы, именно этому вопросу было посвящено множество его двусторонних встреч в Стокгольме, в том числе с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и высоким представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/videos/1114871892683926/

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