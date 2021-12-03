“Огромное сердце”. Ребрик оголила пышную грудь и рассказала о рабстве

Ребрик отметила, что публикует пост в Международный день борьбы за отмену рабства.

“По подсчетам ООН, за годы независимости в Украине от торговли людьми пострадало более 260 тыс человек! Вдумайтесь, четверть миллиона украинцев стали рабами. Вы представляете, мы продолжаем говорить об этом в 21 веке! Продолжаем говорить о том, что кто-то сознательно, цинично и дерзко может отнять у человека высшую ценность – свободу”, – написала она.

Актриса добавила, что искусство может привлечь внимание к любой проблеме и анонсировала выход сериала “Зломолчание” – 10 декабря на OllTv. Проект расскажет “о позорном трафике торговли людьми Украина – Хорватия, о преступниках у власти, которые скрывали это, об искалеченных судьбах молодых украинок и людей, бросивших вызов преступникам”.

Роли в сериале исполнили актеры Ксения Мишина, Игорь Гнездилов, Георгий Поволоцкий, Андрей Исаенко, Ирина Веренич-Островская, Виктор Сарайкин.

“Я убеждена, что голос актера может перевесить зло. Ведь у нас, актеров есть поразительная возможность – рассказывать миллионам людей о важном. О том, что происходит прямо сейчас где-то рядом с каждым из нас. Привлечь внимание. Громко закричать об этом”, – написала она.

Ребрик добавила, что в случае посягательства на свободу нужно звонить по номеру 527 – это Национальная горячая линия по вопросам противодействия торговле людьми и консультирования мигрантов. Также можно использовать номер 0 800 500 335 – Национальной горячей линии по предупреждению домашнего насилия, торговле людьми и гендерной дискриминации.

“И помните – никому ни при каких обстоятельствах не отдавайте свой паспорт. Ваши документы – это ваша свобода и принадлежат они только вам!” – призвала Ребрик.

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Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

“Лилия, вы конфетка”, – отметил подписчик olegkoniaiev.

“Лиля, вы невероятная! С огромным сердцем!” – написал ua_lavandin.

Контекст:

Лилия Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В том же году она стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года Ребрик является ведущей утреннего шоу на канале “Украина” под названием “Ранок з Україною”.

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