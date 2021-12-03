Эксперт Карасев: Зеленский выстроил на Украине постсоветскую политическую модель

В среду, 1 декабря, сторонники украинских радикальных организаций вышли на Майдан. Они недовольны действиями Владимира Зеленского и расценивают их как госпереворот. Митингующие обвинили власть в попрании Конституции. Примечательно, что в этот же день в 2013 году начался Евромайдан.

По словам Вадима Карасева, Зеленский выстроил на Украине

постсоветскую модель, для которой характерны сильная власть, слабое общество и такая же оппозиция. Потребности государства являются главными в этой системе, отметил политический эксперт.

Также Карасев обратил внимание, что модель, созданная в Незалежной, далека от европейской, поскольку на Западе сильное общество. Там денежные средства аккумулируются, и они через налоги попадают в казну, объяснил политолог. Он считает, что на Украине люди снова вышли на улицы, поскольку нынешний лидер пытается изменить “круговорот денег” в республике.

Ранее экономический и политический эксперт Михаил Гольдарб заявил, что постмайданная власть обокрала жителей Украины на 70 миллиардов долларов. Общественный деятель заметил, что восемь лет назад у народа было 100 миллиардов долларов.