 

Лукашенко: Тихановской не надо в Белоруссию, она в шоколаде с другими мужьями

03.12.2021, 9:46, Разное
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Интервью Александра Лукашенко российскому журналисту Дмитрию Киселеву стало очень обсуждаемым, поскольку белорусский лидер сделал ряд громких заявлений и рассказал много историй, о которых до недавнего времени не было известно широкой общественности.

В частности, Лукашенко упомянул Светлану Тихановскую, которая в прошлом году была кандидатом в президенты Белоруссии. Политик напомнил, что против нее в родной стране возбуждено дело за экстремистскую деятельность. Это является одной из причин, по которой оппозиционерка не хочет возвращаться в республику.

Впрочем, Тихановской “не надо в Белоруссию”, считает Александр Григорьевич. По его словам, сейчас Светлана находится в Литве “в шоколаде”, и ее окружают “другие мужья”, что не понравится ее супругу Сергею, который сейчас находится в СИЗО. Лукашенко уточнил, что в настоящий момент экс-кандидата в президенты страны окружаю
цэрэушники.

Напомним, 9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а Светлану Тихановскую поддержали всего 10% избирателей. На протяжении нескольких месяцев в стране проходили акции протеста. Несогласные с результатами голосования требовали отставки действующего главы республики.



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