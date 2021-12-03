В «Сколково» выпустили новую модель клюкала

Инновационный центр «Сколково» представил на конференции обновленную модель клюкала. Прибор оснастили современными технологиями.

Клюкало* оборудовали мощнейшей звукоусиливающей аппаратурой с возможностью регулировки уровня громкости. Претерпел изменения и корпус устройства. Он получил аэродинамическую форму, но сохранил при этом присущую себе выпукло-искареженную структуру — теперь прибор более плавно опускается в воду. Материал изготовления с железа, подвергающегося коррозии, заменили на нержавеющий титан, что также значительно уменьшило вес устройства, но основное новшество — это встроенные небольшие моторы с системой автопилота. В отличие от предыдущей версии, прогрессивное клюкало стало многоразовым и способно самостоятельно всплывать на поверхность без помощи водолазов.

Клюкало прошло все испытания на падение с высоты в воду разной температуры и абсолютно готово к безопасному использованию. По итогам тестов оно может прослужить до 5 лет.

– Нам удалось не только усовершенствовать клюкало, но значительно оптимизировать его производство. Раньше, чтобы сделать устройство в мастерской, уходил целый месяц, а сейчас в среднем всего три дня. А самое главное — в мире нет аналогов нашему изобретению. Это настоящий прорыв российской науки, — отметил главный инженер «Сколково» Никита Груздев.

Прибор поступит на международный рынок в апреле 2022 года. Его цена составит от 600 тысяч рублей до 1 миллиона в зависимости от конфигурации. Отмечается, что первый предзаказ на 200 клюкал оформило Минобороны России.

*Клюкало — это особая продырявленная пластина, которая при погружении в глубокие водоёмы тонет с характерным звуком «клюк-клюк-клюк».

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