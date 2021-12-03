Мнения: Украина стала Меккой для нацистов всего мира

1 декабря Владимир Зеленский выступил в Верховной раде с очередным сеансом патриотической демагогии. А затем наградил званием «Герой Украины» молодого националиста Дмитрия Коцюбайло – под бурные овации собравшихся депутатов.

1 декабря Владимир Зеленский выступил в Верховной раде с очередным сеансом патриотической демагогии. А затем наградил званием «Герой Украины» молодого националиста Дмитрия Коцюбайло – под бурные овации собравшихся депутатов.

Украинского президента совершенно не смутили ультраправые взгляды этого комбатанта, который воевал в военизированном подразделении запрещенной в РФ организации «Правый сектор», и прославился на весь мир в апреле, когда про него написали в репортаже New York Times.

«Добровольческое подразделение ультранационалистического «Правого сектора» Украины держит домашнего волка в клетке возле офиса командира. Командир Дмитрий Коцюбайло – его боевой псевдоним Да Винчи – шутит, что бойцы кормят его костями русскоязычных детей», – рассказывал в своей статье журналист Антон Трояновский.

Западная публика обсуждала образ экзотического дикаря, который защищает европейские цивилизационные ценности на далеком восточноевропейском фронтире. И находила его шутку вполне политкорректной и остроумной. Однако отношение к украинским «героям» претерпело с тех пор серьезные изменения. Потому что другое влиятельное американское издание BuzzFeed News опубликовало статью о группе американских нацистов, которые воевали в Донбассе в подразделении «Правого сектора», отметившись убийствами и пытками местных жителей.

Как оказалось, Федеральное бюро расследований и Министерство юстиции США уже несколько лет расследуют деятельность семерых американцев, вменяя им в вину военные преступления, совершенные в составе украинских националистических «добробатов». Расследование является тайным, однако в распоряжении журналистов оказались копии переписки между американским минюстом и украинским генпрокурором, которые пролили свет на эту историю.

Ее центральной фигурой является Крейг Лэнг, который воевал в «Правом секторе» с 2015 года. Этот яростный сторонник белого превосходства активно привлекал в Донбасс своих американских побратимов с такими же нацистскими взглядами, и сформировал из них особое тактическое подразделение «Плутон», названное в честь божества загробного мира.

Лэнг похищал граждан Украины, которые казались ему подозрительными сообщниками сепаратистов, приводил их в расположение «Правого сектора» и пытал, после чего убивал и закапывал в поле. Некоторые бывшие боевики дали против него свидетельские показания ФБР, а заодно снабдили следствие видеозаписями и фотографиями, которые сделали сами участники преступлений. Они специально снимали на них мучения своих жертв, для получения садистского удовольствия, или просто ради забавы.

В одном из описанных BuzzFeed News случаев американец топил в воде украинскую женщину, а другой нацист – родом из европейской демократической Австрии – делал ей уколы адреналина, чтобы несчастная продолжала оставаться в сознании. Прочитав про эти кошмары, можно по-другому взглянуть на веселые шутки про кости русскоязычных детей, которыми якобы кормил своего волка новоиспеченный «Герой Украины».

Впрочем, Крейг Лэнг оказался в поле зрения правосудия потому, что он начал убивать своих сограждан-американцев. Привыкнув к абсолютной безнаказанности в Донбассе, он вернулся в США и застрелил с целью грабежа пожилую семейную пару. И ему помогал в этом другой американский «ветеран» из «Правого сектора». Как утверждал убийца, эти деньги были нужны для поездки в Венесуэлу – чтобы участвовать в свержении «коммунистического диктатора» Николаса Мадуро. Но в итоге Лэнгу пришлось спасаться от американских правоохранителей на территории Украины, которая до сих пор не выдала этого террориста американскому минюсту и ФБР.

Националистическая общественность грудью становится на защиту своего соратника – ведь если он будет осужден американским судом за военные преступления, это станет опасным прецедентом для других выходцев из «Правого сектора», у которых полно собственных скелетов в шкафу. Однако результаты этого скандала уже достаточно велики. Дело американских нацистов приоткрыло для западной публики информацию о творящихся в Донбассе кошмарах, в которых замешаны боевики-националисты. А это подтачивает основы украинской патриотической пропаганды. Ведь она восемь лет рассказывает о высоких моральных побуждениях и кристально чистом облике «героев АТО». А любая критика в адрес ультраправых отбрасывается под видом «лживых измышлений Москвы».

Впрочем, ситуация на Украине не меняется от этого ни на йоту – о чем свидетельствует торжественное награждение Кюцюбайло. И никто не удивится, если украинский президент зарезервировал еще одно звание героя для Крейга Лэнга – чтобы спасти его от американской тюрьмы. Нацисты по-прежнему остаются особой опричной кастой, неприкосновенной для украинских законов, а Зеленский заигрывает с этой зигующей публикой, пытаясь заработать ее симпатии. Хотя ультраправые отвечают на это презрительными насмешками, и вновь попытались сбросить его с трона под предводительством Порошенко.

Эти волки слишком привыкли к человечине, и не всегда поддаются политической дрессировке.

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