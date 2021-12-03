В Японии сочли прискорбным возобновление полетов F-16

Япония сожалеет из-за возобновления полетов американских истребителей F-16, несмотря на требование прекратить их до выяснения причин сброса топливных баков вблизи жилых районов, сообщил министр обороны страны Нобуо Киси.

Киси заявил, что возобновление полетов «вызывает крайнее сожаление», передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Kyodo.

Во вторник американский F-16, приписанный к базе Мисава в Японии, совершил аварийную посадку в аэропорту Аомори, для выполнения которой он сбросил два топливных бака. Один из них обнаружили около муниципалитета поселка Фукаура, другой до сих пор не нашли. Сообщений о пострадавших не поступало.

В связи с аварийной посадкой истребителя закрыли взлетно-посадочную полосу, это привело к задержке и отмене гражданских рейсов.

Ранее губернатор Окинавы Дэнни Тамаки заявил, что власти японской префектуры готовят протест американскому военному командованию из-за того, что военнослужащие США в ходе парашютных учений, предположительно, обронили несколько сигнальных ракет.

До этого, 7 ноября 2019 года, F-16 во время тренировочного полета обронил учебный снаряд в пяти километрах от военной базы Мисава в префектуре Аомори. В конце октября власти Японии потребовали от США прекратить учения десантников в пределах базы ВВС Кадена на Окинаве, причиной этого могли стать инциденты с военной авиацией США в Японии.

В августе 2019 года вертолет США CH-53 потерял иллюминатор во время полета у берегов острова Окинава, в июле 2018 года иллюминатор вертолета США упал в районе военной базы в префектуре Канагава. В декабре 2017 года в результате падения иллюминатора CH-53 в Окинаве получил травму ребенок.