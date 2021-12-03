 

Дед Мороз назвал отчество

03.12.2021, 9:10, Новости дня
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Дед Мороз из московской усадьбы рассказал, какое у него отчество.

«Конечно, я Мороз Никитич!», – передает РИА «Новости» ответ Деда Мороза на вопрос, есть ли у него отчество.

Московский Дед Мороз рассказал также, что звать домой Деда Мороза и Снегурочку в эпоху пандемии можно, но нужно быть уверенным в них и в себе.

Он добавил, что у гостей можно попросить QR-код. «Ну, если уж до того дело доходит, спрашивайте, что хотите, а это уже ваше дело разобраться между собой», – сообщил главный зимний волшебник.

Он признался, что пользуется гаджетами, деменция ему не страшна.

«А что ж тут сложного? Кнопочки надавил, главное – вовремя. И последовательность соблюсти, а все остальное – это дело техники. Мозги надо подключать, конечно, деменция мне не страшна», – сказал Дед Мороз, отвечая на вопрос, пользуется ли он гаджетами и интернетом.

Ранее россияне рассказали, о каких подарках попросили бы Деда Мороза.



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