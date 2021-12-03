Украсть и распродать к праздникам — американские города захлестнула волна «организованного мародёрства»

Массовые разграбления магазинов стали новой реалией в США, констатирует Fox News. Толпы преступников врываются в павильоны, разбивают витрины и уносят всё, что могут унести, чтобы потом продать в интернете. По словам сотрудницы полиции Сан-Франциско Трейси Маккрей, правоохранительные органы могли бы положить этому конец, если бы власти им не мешали.

Вдобавок ко всему прочему, у нас в стране волна преступности, причём поистине небывалой. Масштабное мародёрство, совершенно вышедшее за всякие рамки. Корреспондент Fox News Клодия Кауэн только что подготовила репортаж о том, насколько это мародёрство организованное. Посмотрите!

КЛОДИЯ КАУЭН, корреспондент Fox News: Сейчас — сезон, когда воры обшаривают магазины, хватают столько, сколько могут унести, и перепродают украденное через интернет. От Чикаго до Лос-Анджелеса; от престижных магазинов, вроде Louis Vuitton, до районных аптек. Стаи молодых людей сметают сотрудников, разбивают витрины, обчищают полки, затем выбегают на улицу, к поджидающим их машинам. Каждая деталь тщательно спланирована, чтобы украденные товары на миллионы долларов можно было «толкнуть» через сторонних продавцов как раз к праздникам. По словам ведущих представителей индустрии, Сан-Франциско — эпицентр организованной преступности против пунктов розничной торговли.

Подобные видео наводят на мысль, что, может быть, всё и вправду разваливается… Спросите любого, у кого свой бизнес в Сан-Франциско: они прекрасно знают, что правительство их не защитит. Так что некоторые решили закрыть свои окна щитами. На экране вы видите несколько престижных магазинов в Сан-Франциско.

В том, что произошло с Сан-Франциско, нет никакой тайны. Сначала штат Калифорния принял Предложение 47, смягчающее наказания за кражи и, по сути, легализующее мелкое магазинное воровство. Затем Джордж Сорос поддержал поистине радикального кандидата на пост окружного прокурора — человека по имени Чеса Будин. При Будине число краж выросло в геометрической прогрессии, а показатели обвинительных приговоров за кражи снизились.

Сегодня с нами Трейси Маккрей — старший сержант полицейского участка Бейвью в Сан-Франциско. Сержант, я поражён тем, что вы согласились принять участие в нашей программе, и я благодарен вам за это. Большое спасибо! Расскажите нам, на что сейчас похожа жизнь в Сан-Франциско.

ТРЕЙСИ МАККРЕЙ, сотрудница полиции: Спасибо, что пригласили. Сан-Франциско, как вы могли видеть по всем этим видеозаписям… заколоченные окна магазинов, пустующие павильоны вместо точек розничной торговли… Этот город скатывается в выгребную яму. Или уже там. Так что…

Да…

ТРЕЙСИ МАККРЕЙ: Что будет? Может ли стать ещё хуже? Всё возможно!

Ясно. Опять-таки, спасибо за ваш рассказ из первых уст. Мы смотрели видео, но, знаете, если сам там не живёшь, трудно знать наверняка. А вы работаете там в полиции. Насколько досадно вам это наблюдать?



ТРЕЙСИ МАККРЕЙ: Мне — очень досадно. Потому что это мой город, я здесь родилась и выросла. То время, которое я провела в Бейвью, прежде чем меня повысили до лейтенанта… то есть до начальника отдела по борьбе с кражами, это теперь моя основная работа… Я вижу всё это в реальном времени. И это вызывает беспокойство. Я вижу это, и когда я при исполнении, и когда не при исполнении. Я вижу это и как вице-президент профсоюза, который представляет интересы мужчин и женщин, пытающихся, насколько это в их силах, служить городу. Не знаю о других наших партнёрах (в системе уголовного правосудия. — ИноТВ), что они делают… Но у нас проблема. Давайте признаем, что у нас проблема. И давайте возьмёмся её решать!

Уверены ли вы, что полиция могла бы исправить положение, если бы ей только позволили?

ТРЕЙСИ МАККРЕЙ: Да, уверена! Я вполне уверена! Потому что у нас есть воля 2200 сотрудников, которые изо дня в день приходят, чтобы делать свою работу и делать этот город лучше.

Дата выхода в эфир 30 ноября 2021 года.