На Западе Украины выпал снег – почти сотня населенных пунктов осталась без света

“По состоянию на 7.00 3 декабря в результате усложнения погодных условий (мокрый снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 90 населенных пунктов в двух областях (Львовская – 86 и Закарпатская – четыре)”, – говорится в сообщении.

Бригады облэнерго восстанавливают электроснабжение.

Контекст:

Синоптики предупреждали, что с 30 ноября в Украину придет ощутимое похолодание.

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