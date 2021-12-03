На Западе Украины выпал снег – почти сотня населенных пунктов осталась без света
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“По состоянию на 7.00 3 декабря в результате усложнения погодных условий (мокрый снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 90 населенных пунктов в двух областях (Львовская – 86 и Закарпатская – четыре)”, – говорится в сообщении.
Бригады облэнерго восстанавливают электроснабжение.
Контекст:
Синоптики предупреждали, что с 30 ноября в Украину придет ощутимое похолодание.
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