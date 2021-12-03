Экс-канцлер Австрии Курц уходит из политики. Его преемник Шалленберг тоже анонсировал свою отставку

В частности, Курц решил покинуть должности председателя консервативной Австрийской народной партии (АНП) и лидера фракции в парламенте.

Экс-канцлер признал, что за десять лет в политике, он допускал ошибки. Однако, по его словам, он всегда пытался сделать все, что было в его силах. Курц признался, что в последнее время энтузиазма относительно политики у него стало меньше – в частности, из-за обвинений и судебных разбирательств против него.

“Одно могу сказать четко и со всей ясностью: я не святой и не преступник. Я – человек, со своими сильными и слабыми сторонами, с ошибками и успехами… Теперь, когда против меня выдвинуты обвинения, я с нетерпением жду дня, когда смогу доказать в суде, что они неправы”, – сказал он.

Также он добавил, что после рождения сына стал замечать, “сколько прекрасного и важного есть вне политики”.

После заявления Курца канцлер Австрии Александер Шалленберг сообщил, что подаст в отставку, отмечает Kronen Zeitung. На этот пост он был назначен 11 октября. Свое решение он объяснил тем, что, по его мнению, должность канцлера и лидера правящей партии АНП должен занимать один человек.

ВИДЕОВидео: Sebastian Kurz / YouTube

Контекст:

В декабре 2013 года, в 27 лет, Курц стал самым юным министром иностранных дел в мире в правительстве Вернера Файмана. Курц заменил на этом посту Михаэля Шпинделеггера, когда учился на юридическом факультете Венского университета.

18 декабря 2017 года он стал канцлером Австрии, сказано в биографии на его сайте. Тогда ему был 31 год, он стал самым молодым канцлером в истории страны.

6 октября сотрудники прокуратуры обыскивали офис Курца, министерство финансов и штаб-квартиру правящей Австрийской народной партии (ÖVP) по делу о злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции. Кроме канцлера, под подозрение попали, в частности, его советник Стефан Штайнер, специалист по связям со СМИ Джеральд Флейшманн, генеральный секретарь министерства финансов Томас Шмид, бывший министр по делам семьи и исследователь общественного мнения Софи Кармасин.

9 октября стало известно, что руководство партии “Зеленые” требует отставки канцлера. “Зеленые” предложили ÖVP заменить Курца. Среди вариантов назначения на эту должность – вице-канцлер Вернер Коглер и лидер фракции “Зеленые” в парламенте Зигрид Маурер. В тот же день Курц подал прошение об отставке.

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