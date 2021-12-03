 

“Какие все хорошенькие, как папа”. Сергей Притула показал всех своих детей

03.12.2021, 9:02, Новости дня
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На снимке его двое старших детей – сын Дмитрий и дочь Соломия – сидят за обеденным столом, а младшая дочь Стефания, которой скоро исполнится полгода, находится на руках у отца.

“Папа с работы пришел! Все за стол!” – подписал снимок 40-летний телеведущий.

Пост Притулы набрал почти 50 тыс. лайков.

“Крутезное семейство”, – прокомментировал фото kovallorik40.

“Миле фото! Доця – папина красавица”, – написала __muzyka_vika__.

“Какие все хорошенькие, как папа. Счастья вашей семье”, – пожелала maytanya3012.

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A post shared by Сергіи * Притула (@siriy_ua)

Контекст:

Притула – телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер скетч-шоу “Файна Юкрайна”, экс-ведущий утреннего шоу “Подъем”, талант-шоу “Украина слезам не верит” на “Новом канале” и других развлекательных программ. Является активистом волонтерского движения, которое оказывает помощь украинским военнослужащим.

В 2020 году он решил заняться политикой. Притула стал заместителем главы и членом политсовета партии “Голос” и баллотировался в мэры Киева от этой партии. На выборах он занял третье место. 7 июня 2021 года Притула объявил о выходе из “Голоса”, так как политсила “отдалилась от наших изначальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата”.

Притула – отец троих детей. От первого брака с Юлией Андрийчук у шоумена есть сын Дмитрий (2008). В 2015 году Притула женился во второй раз. Вместе с женой Катериной он воспитывает двух дочерей – Соломию (2017) и Стефанию, которая родилась в мае 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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