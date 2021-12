Второй раз за неделю. Ермак поговорил по телефону с Салливаном

“Состоялся еще один важный телефонный разговор с Джейком Салливаном. По-настоящему дружеская и продуктивная беседа по широкому кругу тем текущей внутренней и внешней политики”, – написал он.

Политик добавил, что ценит “постоянное и эффективное общение” между ними, а также качественно новый уровень сотрудничества между государствами.

I really value our constant and effective communication, and overall qualitatively new level of cooperation between our countries.

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) December 2, 2021

Контекст:

Предыдущий разговор Ермака и Салливана состоялся 26 ноября. Тогда собеседники обсудили военную активность России вблизи украинской границы и агрессивную риторику РФ в отношении Украины.

