Смотри в оба: бионический протез глаза дает надежду людям с дегенерацией сетчатки



1

минута

Пигментный ретинит— это наследственное заболевание, которое приводит к дистрофии сетчатки глаза и, как следствие, — слепоте. В мире с такой патологией живет один человек на 4-5 тысяч, в РФ таких пациентов примерно 40-50 тысяч. Люди с пигментным ретинитом обычно слепнут постепенно: сначала пропадает способность видеть в темноте, исчезает периферийное зрение, тускнеют цвета. Это похоже на постепенно закрывающееся окно, как будто перед глазами медленно сжимается кольцо тьмы.

С точки зрения физиологии, при пигментном ретините начинают постепенно умирать клетки сетчатки. Стандартных методов лечения этой патологии на сегодняшний момент не существует. Долгое время пациентам рекомендовали принимать витамин А, однако клинические исследования показали, что это бесполезно.

Сейчас существует экспериментальная генная терапия. Первые испытания на людях показали относительную эффективность. Мужчина, который был полностью слеп в течение 40 лет смог снова различать объекты, хотя до полноценного восстановления зрения еще далеко.

Другой метод лечения для людей с пигментным ретинитом — это бионические протезы. Так в 2017 году в РФ провели первую операцию по установке бионического протеза глаз Argus II. Это устройство, внешне похожее на спортивные очки, однако на деле это сложная система из 60 электродов, которые стимулируют оставшиеся нетронутыми болезнью клетки сетчатки. В итоге удается отправить на зрительный нерв хоть какую-то информацию.

“Письмо носом”, “сквозь пальцы” и другие упражнения для глаз

Эти несложные манипуляции займут несколько минут вашего времени и помогут сохранить здоровое зрение.

Читать статью

«Эти системы дают возможность видеть абстрактное черно-белое изображение в виде определенных конфигураций световых фигур. Это напоминает пиксельную картинку, пока, правда, с очень слабым разрешением. Но это дает человеку социальную реабилитацию, ему будет значительно легче ориентироваться в пространстве», — рассказал МедПорталу хирург, первым в РФ установивший такую систему пациенту, Христо Тахчиди.

Новая разработка группы исследователей из Сиднейского университета и Университета Южного Уэльса отличается небывалой компактностью. Сам стимулятор нейронов устанавливается прямо в глаз, а коммуникационный модуль имплантируется за ухом.

Без очков, правда, пока не обошлось. Миниатюрная камера фиксирует изображение, потом оно обрабатывается и превращается в набор сигналов. Эти импульсы по беспроводной связи через кожу поступают к коммуникационному модулю, которые дешифрует поступившую информацию и информирует глазному стимулятору.

«Мы надеемся , что с помощью этой технологии, люди , живущие с глубокой потерей зрения из -за дегенеративных заболеваний сетчатки смогут восстановить зрение», — сказал один из авторов инновации Сэмюэл Эггенбергер, биомедицинский инженер.

Команда продолжает совершенствовать методы стимуляции сетчатки. Вскоре должны пройти первые испытания нового импланта на людях.