 

Россиян предупредили о сильном подорожании одежды и обуви в 2022 году

03.12.2021, 8:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Одежда и обувь в России могут прибавить до четверти в цене в 2022 году. Об этом в беседе с российскими журналистами сообщили эксперты Fashion Consulting Group.

Аналитики прогнозируют, что в среднем гардероб подорожает сразу на 15-25%, но некоторые позиции могут подскочить в цене еще сильнее. К примеру, рост цен на сапоги и галоши составит не менее 20-30% из-за соответствующего подорожания особого непромокаемого материала, использующегося в таких изделиях. А обувь из кожи, напротив – в 2022 году будет дорожать лишь на 5-15%, сообщает Ura.ru.

Большинство представителей отрасли отмечают, что рост цен на одежду и обувь в России связан с подорожанием логистических услуг, тканей и различного сырья. В этом году ткань прибавила около 15% цены, а логистика – порядка 20%. Кроме того, на 7-15% повысилась себестоимость изготовления товаров, передает телеканал “360”.

Представители Министерства промышленности и торговли России не видят в ситуации поводов для особого беспокойства. В ведомстве отметили, что подорожание одежды и обуви в стране обычно происходит в период перед обновлением линейки товаров в связи с новым сезоном, а также выходом новых коллекций. Минпромторг также считает, что о сильных скачках цен чаще всего заявляют продавцы китайской продукции.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / Лучше Путина – Личное мнение

14.07 / Мнение: Голодные игры

11.03 / “Не получилось”: эксперт Егоров о попытке Лукашенко сохранить власть с помощью сына

29.06 / Стрижка и сама по себе хороша, а может стать еще лучше: трендовые виды окрашивания каре разной длины на лето

17.07 / Ученые: Нарушение свертываемости крови может приводить к психозу

21.05 / Не все теории могут объяснить черную дыру M87 *

19.10 / Определены главные рассадники коронавируса в России

15.09 / Ритм нескольких сердец может синхронизироваться при прослушивании людьми одной истории

31.10 / Мнение: Эрдоган хочет отжать у Кремля среднеазиатский кошелек

03.08 / Неврологи предложили уникальный метод терапии алкогольной зависимости

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика