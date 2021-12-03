 

Журнал Elle отказался продвигать изделия из меха

03.12.2021, 8:52, Новости дня
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Один из крупнейших мировых журналов о моде Elle объявил, что откажется продвигать изделия из меха в своих редакционных и рекламных материалах.

Старший вице-президент и международный директор Elle Валерия Бессоло Лопиз заявила на конференции моды в Великобритании, что «мех больше не приемлем».

– Присутствие меха животных на страницах журнала и на наших сайтах больше не соответствует ни нашим ценностям, ни нашим читателям, — заявила она.

– Мех кажется устаревшим и немодным, особенно для поколения Z, которое является золотой мишенью индустрии моды и роскоши, — сказала международный директор Elle.

13 из 45 отделений журнала в разных странах мира уже отказались от публикации материалов о мехе. Еще 20 изданий присоединятся 1 января 2022 года, остальные — в 2023 году.

Elle стал первым крупным изданием, отказавшимся от меха в своих материалах.

В последние годы десятки крупных производителей одежды — как люксовых, так и в масс-маркете — добровольно объявили об отказе от использования меха. Среди них — Balenciaga, Gucci, Alexander McQueen и Saint Laurent.

Источник: Ecology Life



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