Минобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под Москвой

Министерство обороны рассекретило архивные документы, рассказывающие о контрнаступлении Красной Армии под Москвой зимой 1941 года.

Свидетельства представлены на сайте ведомства в новом мультимедийном разделе «Великий поворот под Москвой. Бессмертному подвигу защитников столицы посвящается», передает РИА «Новости».

Крупномасштабное контрнаступление войск Западного фронта под командованием генерала армии Георгия Жукова началось 5 декабря 1941 года. В результате этой операции немецко-фашистских захватчиков удалось отбросить на сотни километров от столицы.

В разделе, в частности, впервые публикуется оперативная карта Генштаба Красной Армии с замыслом контрнаступления, журналы боевых действий соединений фронта, оперативные сводки, приказы 1-й ударной и 20-й армий, наградные материалы.

Кроме того, представлены документы, раскрывающие детали планов советского командования по созданию инженерных укреплений и препятствий, чтобы не допустить захват Москвы немцами с севера. В том числе представлены документы по созданию искусственной водной преграды в Дмитровском районе. Публикуются инструкции по инженерному оборудованию подмосковных населенных пунктов и строительства заграждений. К примеру, подробно описаны правила установки знаменитых московских противотанковых «ежей».

Детально о строительстве оборонительных сооружений на подступах к столице рассказывается в статье «Год разгрома немцев под Москвой», носившей гриф секретности и лишь с недавнего времени ставшей доступной для изучения широкому кругу пользователей. В ней автор обстоятельно описывает подготовку окружающих столицу населенных пунктов к обороне, боевые действия как на дальних подступах, так и вблизи столицы, раскрывает роль построенной обороны.

«Все эта многополосная, глубокоэшелонированная система обороны столицы получила название «Московская зона обороны», которая по замыслу ВГК тов. Сталина превращалась в плацдарм для сосредоточения и развертывания подтянутых из глубокого тыла резервов для того, чтобы отстоять советскую столицу, измотать и обескровить гитлеровскую армию и нанести ей сокрушительный удар», – отмечается в документе.

В журнале боевых действий Западного фронта с 28 ноября по 5 декабря 1941 года подробно описана обстановка под Москвой на всех направлениях. Согласно документу, особо ожесточенные бои шли на правом крыле фронта, где в ноябре гитлеровцев сдерживали 30-я и 16-я армии, впоследствии усиленные 1-й ударной и 20-й армиями. За 1 декабря в журнале уже обозначаются разграничительные линии между ними. Здесь также ежедневно, вплоть до начала общего контрнаступления, подчеркивается наступательный характер ведения боя подразделениями данных армий.

Результатом действий войск правого крыла Западного фронта (30-я, 16-я армии) и своевременного ввода на этот участок резервов (1-я ударная, 20 армии) стал срыв немецко-фашистского наступления на севере и создание необходимых условий для разгрома гитлеровцев в последующей наступательной операции. В ночь с 5 на 6 декабря действующие на этом участке советские войска перешли в контрнаступление, при котором они отбросили противника от Москвы на 90-110 километров, освободив Истру, Солнечногорск, Клин, Волоколамск и другие города.

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