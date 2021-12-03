Орбиту МКС решили скорректировать из-за американской ракеты

Маневр уклонения Международной космической станции (МКС) от фрагмента американской ракеты-носителя (РН) «Пегас» предварительно запланирован на утро пятницы, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Рогозин сообщил в Telegram, что 3 декабря «планируется маневр уклонения МКС для предотвращения опасного сближения с фрагментом РН «Пегас» США (дата запуска – 19.05.1994)».

В среду, 1 декабря, в Роскосмосе сообщили, что фрагмент «Пегаса» в пятницу днем пройдет на расстоянии 5,4 км от МКС. Отмечалось, что минимальное сближение объекта с МКС на дистанцию 5,4 км ожидается в 13:33 мск.