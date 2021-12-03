 

Украинский эксперт – заявление Лукашенко о Крыме фактически является объявлением войны

03.12.2021, 8:10, Новости дня
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Хотя с юридической точки зрения высказывание Александра Лукашенко о Крыме не имеет никакого значения, де-факто ситуация намного хуже, уверен политический аналитик, бывший депутат Верховной рады Тарас Черновол. Как он пишет в статье для портала «Главред», заявление Лукашенко — прямой удар по Украине, поэтому Киев должен поступить так же, как с Россией в 2014 году, зафиксировав этим свою позицию.


Reuters

Заявление Александра Лукашенко о том, что Крым является российской территорией, с юридической точки зрения не имеет никакого значения, уверен политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший депутат Рады Тарас Черновол. Как он пишет в материале для портала «Главред», Лукашенко, «которого практически нигде в мире не признали законно избранным лидером», юридически ничтожен, и он делает такие заявления, поскольку «повторяет то, что ему приказано повторить».

«Лукашенко, потерявший возможность на какие-то внешние влияния и собственное мнение, делая такие заявления, просто повторяет то, что ему приказано повторить. Но для мира его слова никакого значения не имеют. Заявления Науру, Никарагуа или Венесуэлы о признании Крыма российским в данном случае значительно более серьёзны в правовом плане, чем выступление юридически никчёмного Лукашенко», — пишет Черновол.

Однако, продолжает эксперт, де-факто ситуация, безусловно, хуже, потому что Белоруссия, которая «сама поглощается Россией», этим признанием Крыма создаст дополнительные прецеденты для обхода санкционных процедур.

«Украине, со своей стороны, надо определяться — с достоинством ли считать Крым незаконно оккупированным* или с этим тихонько смириться. Заявление Лукашенко — прямой удар по Украине. И государство, для начала, должно было бы отозвать своего посла «для консультаций» и больше не возвращать его в Минск, заявить о понижении дипломатического представительства до уровня временного поверенного и резко сократить дипломатическое присутствие. То есть поступить так же, как и с Россией в 2014 году, зафиксировав этим свою позицию. Следующим шагом должно стать сокращение всех дипломатических отношений, в том числе экономических, потому что Белоруссия фактически объявила войну, когда сказала о поддержке России», — заключает эксперт. 

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



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