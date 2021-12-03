“Милый красивый ангел”. Осадчая показала, как выглядит с распущенными волосами

“На съемках стилисты используют для моих причесок немало стайлинга, но в повседневной жизни я минималист. Непринужденные локоны – моя любимая home-made прическа”, – написала 38-летняя ведущая.

“Милый красивый ангел”, – прокомментировал фото Осадчей romansento.

“Катя, вы красавица”, – написала tbidnuk.

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Контекст:

Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу “Світське життя”, а также является ведущей проектов “Голос країни” и “Голос країни. Діти” на канале “1+1”.

Осадчая замужем за своим коллегой Юрием Горбуновым. У пары есть старший сын Иван (2017), а 19 августа 2021-го у супругов родился второй сын Даниил. Для Осадчей он стал третьим ребенком – от бизнесмена Олега Полищука ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и сейчас учится на айтишника в Мэрилендском университете (США).

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