“Я много раз была замужем. И каждый раз удачно”. 45-летняя Бадоева показала фото в платье невесты
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“Одна из моих героинь в программе “Жизнь Других” во время интервью сказала мне, что брак для нее – это сплошной стресс, поэтому с мужем они живут отдельно друг от друга. В жизни семьи он, конечно, участвует, но вот жить вместе они не хотят… А мне кажется, что брак – это очень весело. В третий раз – так еще веселее”, – подписала фото 45-летняя Бадоева.
Пост телеведущей набрал почти 45 тыс. лайков и больше 500 комментариев.
“И я третий раз встретила именно своего человека, действительно весело”, – подтвердила в комментариях слова Бадоевой пользователь с ником koliadosy.
“Я много раз была замужем. И каждый раз удачно”, – прокомментировала пост micci_basenji.
“Надеюсь на третий раз. Жанна, вы очень красивая в этом наряде”, – написала tanyamik_.
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Контекст:
Бадоева родилась 18 марта 1976 года в литовском городе Мажейкяй. В начале 1990-х годов ее семья переехала в Киев. Она окончила режиссерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
Вместе с бывшим супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым была ведущей первого сезона шоу “Орел и решка”. Следующие два сезона она вела проект в паре с актером Андреем Бедняковым.
В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, живет в Италии и занимается съемками собственной передачи “Жизнь других”. Программа выходит на российском “Первом канале”.
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