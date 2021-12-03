Мнение: О проклятом новом «Омикроне»: насколько всё плохо

Тьмы низких истин нам дороже нас утешающий обман © – почти классик.

К новому штамму ковида под красивым, почти рэперским, именем «Омикрон» это в полной мере относится. Похоже, масса людей слишком быстро и слишком рано поверила, что беспрецедентный вирус-мутант – как раз тот самый, что переведёт всё ещё грозное заболевание в простое ОРВИ с высокой заболеваемостью, но низкой летальностью.

Зря.

Пока что объективные данные говорят… что эти надежды, мягко говоря, преждевременны. Да и как могло быть иначе, если вывод о мягкости был сделан на основе наблюдений всего одним врачом из ЮАР, по совместительству – председателем Медицинской ассоциации страны, за двумя десятками своих пациентов, почти все из которых были молодыми и здоровыми на момент заболевания. А если учесть, что Анжелик Кутзее является главврачом частной клиники, то её пациенты – в основном представители среднего класса, как минимум. Они более здоровы, чем беднота и лучше следят за собой.

Цифры же рисуют совсем другую картину маслом. Ситуация в ЮАР быстро ухудшается.

• Вчера выявили 8,5 тысяч случаев — это вдвое больше, чем за день до этого, и в 3,7 раза больше, чем неделей ранее. Скользящее среднее выросло за неделю в 4,9 раз.

• И дело не в том, что тестировать стали больше: доля позитивных тестов за вчера выросла до 16,5%. Ещё на выходных было 9%, неделей ранее — 3,6%, две недели назад — 1,6%. Это говорит о том, что заболеваемость растёт ещё интенсивнее — много случаев не попадает в статистику, и мы недооцениваем крутизну волны.

• Эпицентр по-прежнему в провинции Гаутенг: она даёт 70-75% от всех новых случаев. Но в рост пошли и остальные провинции: и выявленные случаи, и позитивность тестов.

• В Гаутенге, по последним данным, доминирует «Омикрон»: исходная выборка случайная — более сотни образцов из 30 больниц. Динамика нехорошая: идёт рекордный прирост доли позитивных тестов: за последнюю неделю +238%, за неделю до этого +327%. Прошлый рекорд был в июне 2020 — тогда было +115%. Рост выявленных случаев также рекордный за всю эпидемию.

• Уже сейчас видно, что четвёртая волна — круче прошлых трёх, в том числе рекордной дельта-волны, из которой ЮАР вышла всего 2,5−3 месяца назад.

• Вспышка «Омикрона» начиналась с округа Тшване в провинции Гаутенг — именно на этот округ в последние недели приходилось 70-80% всех госпитализаций в провинции. Если смотреть на то, как менялась позитивность тестов в других округах, то хорошо видно, как вспышка движется с севера на юг: растут выявленные случаи, доля положительных тестов, а за ними — и госпитализации.

• Сейчас в Тшване позитивность достигла 50% — положительным оказывается каждый второй тест, что говорит о серьёзном недотестировании. Позитивность быстро растёт в соседних округах, особенно в Экурхулени и Йоханнесбурге.

• Анализ сточных вод на вирусную нагрузку также указывает на интенсивный рост заражений. С 43 недели года (последняя неделя октября) начала быстро расти вирусная нагрузка в сточных водах в Тшване — причём рост идёт в несколько раз быстрее, чем при дельта-волне. С 45 недели начался рост в Экурхулени. Последовательность тут обычно следующая: сначала растёт вирусная нагрузка в сточных водах → затем следует рост кейсов и доли позитивности → затем госпитализации → затем смерти.

Так вот, теперь про самое тревожное.



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• График госпитализаций в Гаутенге также показывает удвоение каждую неделю (на прошлой неделе ×2,5) — такого не было в прошлые волны.

• Про нехорошую динамику госпитализаций в Гаутенге – рост в 5,5 раз за две недели, много молодых и детей с тяжёлым течением без коморбидных факторов. Предварительные данные понедельника-среды показывают, что быстрый рост продолжается — уже за первую половину этой недели госпитализировали больше, чем за всю прошлую. По итогам этой недели Гаутенг, вероятно, снова покажет рост в 2−3 раза.

• Виден разворот тренда и начало роста госпитализаций ещё в пяти провинциях. Активнее всего — в провинциях Лимпопо, Мпумаланга и в Северо-Западной провинции. В меньшей мере — в Квазулу-Натал и Фри-Стейт. По-видимому, в ближайшие недели две пойдут в рост госпитализации в оставшихся провинциях: в Северном, Западном и Восточном Кейпе.

• К слову, в Гаутенге уже начинает расти смертность — на основе неполных данных за понедельник-среду можно прогнозировать минимум +75-100% умерших по итогам недели.

Сложно сказать, насколько медицина в ЮАР лучше российской: у нас, например, во многих областях госпитализируют только совсем уж тяжёлых пациентов ибо мест нет. Вполне возможно, что и динамика госпитализаций на текущий момент – лишь верхушка айсберга, а суровая реальность начнёт проявляться ещё через неделю-две.

Хотя, конечно, можно больше верить словам врачей. Например, к Анжелике Кутзее присоединился д-р Унбен Пиллэй, терапевт из провинции Гаутенг, где проживает 81% пациентов, инфицированных штаммом «Омикрон». По его данным, высказанным, правда, в понедельник, 29 ноября, хотя за последние 10 дней мы наблюдаем резкое увеличение числа случаев заболевания, но до сих пор это были в основном лёгкие случаи, у пациентов были симптомы, похожие на грипп: сухой кашель, лихорадка, ночная потливость, сильные боли в теле. И уместно напомнить, что с момента выявления «Омикрона» прошло чуть больше двух недель – довольно скромный срок для далеко идущих выводов насчёт «не страшнее гриппа» ©.

Подводя итоги. Новый штамм SARS-CoV-2, названный «Омикроном», отличает:

– Более быстрое распространение по сравнению с предшественниками;

– Способность вызывать у молодых пациентов и даже детей симптоматическое течение болезни;

– Способность приводить на больничную койку и даже в реанимацию пациентов без отягчающих факторов.

Ну а если учесть прогнозы, что «Омикрон» способен лучше предшественников пробивать как вакцинный, так и естественный иммунитет, то тревога по поводу нового штамма вряд ли выглядит напрасной.

Или будем снова успокаивать себя байками про «заговор закулисы», «интересы бигфармы» и «не опасней гриппа»?

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