 

Будущая глава МИД Германии раскритиковала Меркель за беседу с Лукашенко

03.12.2021, 7:58, Разное
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Несколько недель назад врио канцлера Германии Ангела Меркель и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. Политики обсудили миграционный кризис, пути решения сложившейся ситуации, а также гуманитарную поддержку беженцев.

Некоторые немецкие политики раскритиковали Меркель за беседу с белорусским лидером, обвинив в легитимизации его режима. В частности, Анналена Бербок, которая в будущем, возможно, станет министром иностранных дел Германии, считает, что на Лукашенко нужно оказывать давление.

Сопредседатель немецкой партии “Союз 90/Зеленые” считает возможным диалог Минска и Берлина, ведь он, по ее словам, необходим для решения миграционного кризиса. В этом контексте она упомянула талибов, с которыми приходится общаться ради спасения людей.

“Невозможно проводить внешнюю политику без диалога
Но вовсе не обязательно канцлеру звонить Лукашенко
“, – сказала Бербок.

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт назвал санкции против России и ухудшение отношений с Евросоюзом ценой за
подрыв независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.



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