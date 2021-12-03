Будущая глава МИД Германии раскритиковала Меркель за беседу с Лукашенко
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Несколько недель назад врио канцлера Германии Ангела Меркель и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. Политики обсудили миграционный кризис, пути решения сложившейся ситуации, а также гуманитарную поддержку беженцев.
Некоторые немецкие политики раскритиковали Меркель за беседу с белорусским лидером, обвинив в легитимизации его режима. В частности, Анналена Бербок, которая в будущем, возможно, станет министром иностранных дел Германии, считает, что на Лукашенко нужно оказывать давление.
Сопредседатель немецкой партии “Союз 90/Зеленые” считает возможным диалог Минска и Берлина, ведь он, по ее словам, необходим для решения миграционного кризиса. В этом контексте она упомянула талибов, с которыми приходится общаться ради спасения людей.
“Невозможно проводить внешнюю политику без диалога
Но вовсе не обязательно канцлеру звонить Лукашенко
“, – сказала Бербок.
Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт назвал санкции против России и ухудшение отношений с Евросоюзом ценой за
подрыв независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
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