Будущая глава МИД Германии раскритиковала Меркель за беседу с Лукашенко

Несколько недель назад врио канцлера Германии Ангела Меркель и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. Политики обсудили миграционный кризис, пути решения сложившейся ситуации, а также гуманитарную поддержку беженцев.

Некоторые немецкие политики раскритиковали Меркель за беседу с белорусским лидером, обвинив в легитимизации его режима. В частности, Анналена Бербок, которая в будущем, возможно, станет министром иностранных дел Германии, считает, что на Лукашенко нужно оказывать давление.

Сопредседатель немецкой партии “Союз 90/Зеленые” считает возможным диалог Минска и Берлина, ведь он, по ее словам, необходим для решения миграционного кризиса. В этом контексте она упомянула талибов, с которыми приходится общаться ради спасения людей.

“Невозможно проводить внешнюю политику без диалога

Но вовсе не обязательно канцлеру звонить Лукашенко

“, – сказала Бербок.

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт назвал санкции против России и ухудшение отношений с Евросоюзом ценой за

подрыв независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.