 

Вступление Украины в НАТО является “красной линией” для России – Захарова

03.12.2021, 7:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В столице Латвии состоялась встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО. Возможная агрессия России в отношении Украины стала одной из центральных тем саммита. Члены Североатлантического альянса выразили озабоченность перемещением российских войск.

Мария Захарова обратила внимание, что именно НАТО приблизилась к российским границам, а не наоборот. По ее словам, наращивается инфраструктура альянса, а также проводятся масштабные учения. Кстати, обеспокоенность по этому поводу ранее выражали в Кремле.

Официальный представитель МИД РФ заявила, что вступление Украины в НАТО является “красной линией” для Москвы. Мол, превращение Незалежной в военный плацдарм может повлечь за собой серьезные последствия, дестабилизировать обстановку в Европе.

Также Захарова отметила, что НАТО не сдержала обещания, данные когда-то России. Представители Североатлантического альянса заверяли, что не станут продвигать натовские войска на восток, но забыли об этом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о высокой вероятности военных действий на Украине. Режим прекращения огня, установленный несколько лет назад, не соблюдается.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04 / Свидетельница измены Тарзана из-за Королевой может попасть в тюрьму на 16 лет

06.10 / Латвийские доктора сделали мужчине операцию и нашли в желудке пациента 1 кг гвоздей и шурупов

24.07 / Мнение: Заготовка для территориальных претензий

21.06 / Новые откровения Маркл взбесили народ: Лицемерие не знает границ

22.07 / Михаил Боярский сбежал из больницы, чтобы поздравить Олега Газманова с юбилеем

17.08 / Названы регионы России с самым дешевым бензином

24.05 / Эксперт Романчук назвал задержание Протасевича в Минске громким сигналом для белорусской оппозиции

06.05 / Предположительно китайские государственные хакеры атаковали крупнейшего в России конструктора атомных подводных лодок

26.07 / Илон Маск прокомментировал свой роман с Эмбер Херд и ее конфликт с Джонни Деппом: “Если Джонни захочет драки, дайте мне знать”

03.11 / Мнение: Мифология

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика